Casal é agredido em padaria e denuncia homofobia em São Paulo

Um casal foi vítima de homofobia em uma padaria localizada no bairro Santa Cecília, em São Paulo, na madrugada do último sábado, 3. As vítimas foram alvo de agressão verbal e física feitas por uma mulher que estava no local.

Em publicação nas redes sociais, o influenciador Rafael Gonzaga relatou todo o episódio. Ele e o namorado seguiram até a padaria após um evento e esperaram os passageiros de um carro desembarcar para estacionar na vaga ao lado. Uma das passageiras do outro veículo cruzou os braços no espaço e chutou o retrovisor do carro das vítimas.

