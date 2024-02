Mulher vai para cirurgia de clavícula e útero é retirado, no Pará

Acreditando que estaria realizando uma cirurgia de clavícula, Rosangela Pureza Cavalcante teve seu útero retirado em cirurgia no Hospital Regional Público do Marajó, no Pará. O incidente ocorreu no dia 24 de janeiro.

Rosangela teria se direcionado ao hospital após ter sofrido um acidente de moto. A paciente de 42 anos, acompanhada do irmão e da nora, veio a descobrir o erro após acordar da cirurgia realizada.