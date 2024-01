Número de concessões de porte de arma de fogo no Brasil cai 56% em 2023

O balanço do MJSP é apresentado no último dia de gestão de Flávio Dino

As concessões de porte de arma para cidadãos diminuíram 56% em 2023, na comparação com 2022, de acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A queda foi anunciada pelo ministro Flávio Dino, durante evento com o presidente Lula, na manhã desta quarta-feira, 31.

No ano passado, foram registrados 2.469 portes de arma de fogo pela Polícia Federal. No último ano do governo de Jair Bolsonaro (PL), foram concedidos 5.675 portes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O balanço do MJSP é apresentado no último dia de gestão de Flávio Dino, que assume vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) no próximo dia 22 de fevereiro.