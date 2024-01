Avião suspeito de tráfego aéreo ilícito é interceptado pela FAB em Roraima

Agentes da FAB atiraram duas vezes para alertar o piloto, que fugiu do local. Aeronave foi apreendida pela Polícia Federal

De acordo com a FAB, a aeronave de modelo Cessna 182 passou a ser monitorada pelo Comando de Operações Aeroespaciais e pela Polícia Federal após descumprir as regras e trafegar na Zona de Identificação de Defesa Aérea (ZIDA).

Uma aeronave suspeita de tráfego aéreo ilícito em Roraima foi interceptada, nessa segunda-feira, 29, pela Força Aérea Brasileira (FAB). O avião sobrevoava as proximidades da Terra Indígena Yanomami, a cerca de 110 quilômetros de Boa Vista.

Um vídeo divulgado pela FAB mostra os agentes alertando o piloto sobre a necessidade de verificação de dados de voo. A equipe de defesa área chegou a disparar duas rajadas de Tiro de Aviso para alertar o piloto.

A aeronave pousou em uma pista de terra, e o piloto fugiu do local. O avião suspeito foi apreendido pela Polícia Federal.

De acordo com o Governo Federal, a Zida é a zona em que todos os movimentos aéreos devem ser classificados pela Defesa Aeroespacial e estão sujeitos às Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo.

Em janeiro de 2023, o Decreto Presidencial Nº 11.405 ativou uma Zida no espaço aéreo da região norte do País com objetivo de intensificar a defesa aérea na área que compreende o território Yanomami e adjacências.