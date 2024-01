Polícia investiga morte de idoso que caiu de escada rolante em Recife

O aposentado Manoel Francisco dos Santos Filho, 75, morreu após cair de uma escada rolante no metrô de Recife, quando o carrinho de um vendedor ambulante ficou preso no equipamento. A polícia investiga a possibilidade de homicídio culposo. O acidente aconteceu no último dia 12 de janeiro e foi destaque no Fantástico desse domingo, 29.

O momento foi registrado por uma câmera de celular e mostra a movimentação dos passageiros para descer as escadas do metrô, enquanto Manoel tenta subir. O idoso caiu de altura de quase sete metros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou dois minutos depois do ocorrido, mas constatou que ele já estava morto.