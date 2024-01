Cantor Rodriguinho Feitosa morre aos 17 anos após parada cardiorrespiratória

Crédito: Reprodução/Instagram via @rodriguinhofeitosaa

O cantor e compositor alagoano Rodrigo Feitosa, 17, ou "Rodriguinho", como era conhecido, morreu na última sexta-feira, 19, em Palmeira dos Índios, município de Alagoas. O artista estava internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para o tratamento de uma hemorragia digestiva e seria transferido à Santa Casa de Misericórdia de Maceió quando teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Rodriguinho era uma Pessoa Com Deficiência (PCD) e dava os primeiros passos para o sonho de ser artista da música. Aos 17 anos, ele já havia feito participações em shows de grandes nomes do piseiro nacional como Tarcísio do Acordeon e Nattan.