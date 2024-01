Nos EUA, estudante pernambucano pede ajuda para custear graduação após ter bolsa cortada

Para conseguir o valor, o jovem abriu uma vaquinha online para arrecadar dinheiro Crédito: Arquivo Pessoal/ Fred Ramon Santos

No ano de 2021, o jovem Fred Ramon Santos, de Recife, em Pernambuco, foi aprovado em nove universidades nos Estados Unidos e atualmente está cursando Ciências da Computação e Estudos Globais em Los Angeles, no estado da Califórnia, com bolsa de 70%. No fim de novembro, Fred recebeu a notícia do programa que seu doador não poderia mais arcar com os últimos três semestres de sua graduação. Para reverter a situação, ele criou uma vaquinha para arrecadar dinheiro e conseguir custear os últimos meses de estudo.