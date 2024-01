FAB inicia 2º dia de busca a helicóptero desaparecido em SP

A Força Aérea Brasileira (FAB) continua as buscas pelo helicóptero com quatro ocupantes que desapareceu neste domingo, 31 de dezembro, ao se aproximar do Litoral Norte paulista. A aeronave partiu de São Paulo com destino a Ilhabela, na zona litorânea, mas perdeu o contato com as torres de comando. Desde então, pouco se sabe sobre o destino do transporte.

A aeronave contava com quatro pessoas a bordo, três tripulantes e o piloto. Os passageiros do helicóptero são Luciana Rodzewics, de 45 anos; sua filha, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos; e Rafael Torres, um amigo da família que foi o mediador do passeio.

