Homem tem pênis amputado pela esposa: "Da minha parte, ela está perdoada"

A situação aconteceu na sexta-feira, 22, na cidade de Atibaia, interior de São Paulo. Suposta traição do homem com uma adolescente de 15 anos, que era sobrinha da mulher, teria motivado ataque

A motivação teria sido uma traição. O homem supostamente a traiu no dia do aniversário dela com a sobrinha da esposa, de 15 anos. A Polícia não informou se ele será investigado pelo suposto envolvimento sexual com uma adolescente.

"Foi tudo muito rápido", lembra o homem. Pouco antes da situação, ele diz que recebeu uma mensagem ‘sedutora’ da mulher dizendo que “queria vestir uma lingerie”.

Segundo o relato, enquanto eles se acariciavam no escuro, a mulher teria apertado o pênis dele e o cortado com uma navalha. “Eu empurrei ela, coloquei a mão no órgão, estava jorrando muito sangue, e perguntei 'por que você fez isso?'"

De acordo com ele, a mulher tinha ciúmes possessivo. Ela já teria chegado a quebrar um celular novo durante um ataque. "Ela falava que fazia mal para o nosso relacionamento, mas eu nunca imaginaria que poderia chegar a esse ponto, né?"

Após o crime, a esposa chegou a ir a uma delegacia para se entregar. "Boa noite, moço. Eu vim me apresentar porque eu acabei de cortar o pênis do meu marido", disse à Polícia.