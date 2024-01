Suspeita de envenenar mãe e filho é presa em Goiás

Segundo a polícia, uma das vítimas, Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, recebia ameaças por telefone com frequência e já havia registrado um boletim de ocorrência. No entanto, segundo o delegado, não havia conhecimento de que a perseguição vinha da advogada.

O inquérito já possui mais de 150 páginas e descarta o envolvimento de uma doceria com o acontecido — a hipótese de intoxicação alimentar foi levantada logo após as mortes. Amanda relatou que teria comido os doces em menor quantidade e mencionou que estaria grávida.

A Polícia Civil de Goiás prendeu uma mulher, nesta quarta-feira, 20, suspeita de envenenar ex-sogro e a mãe dele. A advogada Amanda Partata, de 31 anos, afirma ser inocente , mas as investigações indicam sua participação no crime.

A mulher teria, então, revelado que está grávida do rapaz e, por isso, continuava frequentando o ambiente familiar. “Quando ela falou que estava grávida e mandou um exame, ele [o filho de Leonardo] disse que ia assumir, a família toda acolheu”, afirmou o advogado Luís Gustavo Nicoli.

Ao g1 Goiás, o advogado da família das vítimas explicou que Amanda teve um relacionamento íntimo com o filho de Leonardo por cerca de três meses. O rapaz decidiu terminar a relação amigavelmente, há dois meses.

Com dores abdominais, diarreia e vômito, os dois foram ao hospital Santa Bárbara, em Goiânia, mas não resistiram. O caso passou a ser investigado no dia seguinte das mortes.

Leonardo e sua mãe, Luzia Tereza Alves, de 86, passaram mal no domingo, 17, após ingerirem um doce oferecido por Amanda. Segundo o boletim de ocorrência, os sintomas ocorreram três horas após a ingestão do doce.

Em um boletim de ocorrência, a esposa de Leonardo afirma que a ex-nora comprou biscoito e pão de queijo, suco de uva e bolos no pote para um café da manhã com a família. Leonardo, Luzia e a própria mulher comeram durante a manhã de domingo.

A Polícia Civil explicou que a perícia para determinar a causa da morte está sendo feita por critério de eliminação. Com isso, já foram descartadas as possibilidades de uma doença transmitida pelos alimentos consumidos no dia da morte, intoxicação ou infecção alimentar.

"A pessoa ingere alimentos e morre, não foi infecção bacteriana. Qual a outra possibilidade? [...] a morte foi por envenenamento", pontuou o delegado em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 21.