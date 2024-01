Uma semana após rompimento de mina em Maceió, risco de novos colapsos continua

Agência Nacional de Mineração não descarta possibilidade de colapso em pelo menos mais três minas das 35 instaladas pela Braskem às margens da lagoa Mundaú. Alvo de CPI, ação no STF e bloqueio de R$ 1 bilhão pelo Ministério Público, petroquímica perde nota de grau de investimento por riscos ESG

No local foi aberta uma cavidade de cerca de 60 metros de diâmetro e uma profundidade ainda desconhecida, segundo estimativa da Defesa Civil de Maceió. O órgão explica que a exploração do sal-gema sob a lagoa era realizada a mil metros, mas que isso não significa que a cavidade aberta pelo colapso tenha esse alcance.

A atividade, realizada pela empresa no local desde os anos 1970, gerou tremores de terra, rachaduras nas casas, afundamento do solo e outros abalos que atingiram mais de 14 mil imóveis e deixaram sem residência cerca de 60 mil pessoas dos bairros Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol — além da lagoa Mundaú, espelho d’água utilizado por pescadores que corre o risco de sofrer uma salinização.

O rompimento parcial da mina 18 da mineradora Braskem, em Maceió, uma semana atrás, no domingo, 10 de dezembro, foi apenas mais um episódio da dramática história vivida pelos maceioenses há pelo menos cinco anos — e mostrou que os problemas causados pela exploração de sal-gema na região estão longe de acabar.

Mapa de Linhas de Ações Prioritárias (versão 4), definido pela Defesa Civil de Maceió Crédito: Defesa Civil de Maceió

Desde domingo passado, a área em que uma das 35 minas da petroquímica colapsou está sem monitoramento devido à falta de sensores, que foram levados pela água quando o teto da cavidade se rompeu. Dois dias após o rompimento, foi registrada uma nova movimentação atípica, como mostra um vídeo divulgado pela TV Pajuçara:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Pajuçara | Record TV (@tvpajucara)

Os equipamentos, que também monitoram com precisão as movimentações das minas 20 e 21, foram recolocados com um helicóptero durante a semana, mas levam dez dias para começar o envio de dados.

“Assim que a área voltar a ser observada com a tecnologia apropriada, será possível perceber se o solo continua em movimento e, nos próximos dias com os estudos pertinentes, a dimensão do desastre para, a partir disto, atestar se o evento se tratou de um rompimento parcial, restrito ao trecho da Lagoa Mundaú, ou de um colapso”, afirmou a Defesa Civil, em nota.

“A região afetada pelo rompimento e as demais no entorno dos poços de sal seguem sendo monitoradas 24 horas por dia. Reforçamos que o evento se concentrou na mina 18, sem vítimas, já que a área estava desocupada, e o monitoramento não indica comprometimento de minas próximas”, ressaltou Abelardo Nobre, coordenador do órgão.