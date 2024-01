Palhaças se reúnem no Rio em festival com arte e resistência

Naquela época, as palhaças enfrentaram muitos preconceitos, contou Karla. “Mas nós fomos muito resistentes. Eu sempre brinco que a gente acabou não ouvindo as frases preconceituosas e continuamos seguindo em frente. Essa foi a nossa resistência”. A primeira frase que o grupo ouviu quando começou a aparecer foi de um palhaço homem que indagou por que elas não tiravam o nariz, já que eram tão bonitinhas. “Imagina se a gente tivesse atendido a isso. Infelizmente, muitas mulheres atenderam, mas nós não. Hoje em dia, muita coisa mudou. Há muitas palhaças no Brasil inteiro. Temos seminários, palhaças na universidade fazendo mestrado, doutorado. A gente caminhou muito mesmo”. As Marias da Graça foram referência para novos grupos de palhaças que surgiram no país.

Resistência é a palavra que define as mulheres palhaças no Brasil, disse nesta terça-feira (12) àKarla Concá, uma das fundadoras do grupo As Marias da Graça, cujo trabalho foi iniciado em 1991. Atualmente, o grupo é formado por Karla, Vera Ribeiro, Geni Viegas, Samantha Anciães e Ana Borges.

Na próxima quinta-feira (14), começa no Rio de Janeiro a nona edição do festival Esse Monte de Mulher Palhaça, criado pelo grupo As Marias da Graça em 2005 e que ocorre a cada dois anos. O evento ocupará o Sesc Tijuca, na zona norte da cidade, até o dia 17, apresentando programação variada de espetáculos de palhaçaria nacional e internacional. O principal objetivo é fomentar, dar espaço e visibilidade para a palhaçaria dedicada e feita por mulheres em toda a sua diversidade. No Brasil, já são cerca de 18 festivais de mulheres palhaças. “É o país com maior número de festivais no mundo”, comentou Karla Concá. Os espetáculos têm entrada franca e ocorrerão nos seguintes horários: dia 14 (19h); dia 15 (16h; 17h30; 19h); dia 16 (17h30; 19h); e dia 17 (11h;16h; 17h30).

Segundo Karla, professores em sala de aula alegam, inclusive, que a pele das palhaças está muito à mostra e indagam por que elas não cobrem mais o corpo, porque isso distrai a atenção. Karla argumentou que se os homens estão olhando para as saias curtas e não para as palhaças, “o problema não é nosso. É de quem está se distraindo nesse lugar”. Até hoje, elas enfrentam esse tipo de comentário. Karla admitiu, contudo, que as coisas melhoraram em termos de informação.

Até hoje, porém, as palhaças ouvem barbaridades, relatou Karla. “A diferença é que, hoje, as mulheres que ouvem isso têm outras mulheres para contestar, têm onde pesquisar. Antes, isso não existia”. Alguns homens chegam a exigir que as palhaças retirem cores mais alegres do rosto, como o azul, por exemplo, alegando que maquiagem de palhaço é preto, branco e vermelho. “Isso é algo que incomoda muito a grande maioria dos homens, em especial os palhaços mais antigos”.

Nesta edição, o festival apresenta oito espetáculos vindos de diferentes partes do país e do mundo, com foco dramatúrgico na mulher e na expressão feminina. A montagem Cabaré Divinas Tetas, de Belo Horizonte (MG), abre a programação, no dia 14. No dia seguinte, segue com o espetáculo Rodando, de Mar Del Plata (Argentina), estrelado por Espuma Bruma, professora de literatura que resolveu viajar pelo mundo com sua corda bamba. De Palmas (TO), o festival apresenta As Charlatonas, da Trupe-Açu Cia de circo de Taquaruçu, que fala sobre a importância da diversidade feminina para o desenvolvimento da humanidade. O dia fecha com Clowns en la Pista del Swing, espetáculo do Chile, composto por uma série de atos cômicos desenvolvidas em duplas e solos, com pequenas intervenções, que vão ligando cada um dos quadros.

O terceiro dia do festival abre com Umana, de Portugal, encenado por Maria Simões, que aborda o envelhecimento e a vontade da eterna juventude. Em Vírgula iLtda, Jéssica Alves dá vida a Vírgula, uma trabalhadora como todas, que vive fechada no escritório, atrás da mesa cheia de papéis, lutando para se concentrar em suas tarefas.

No domingo (17), será encenado o espetáculo Uma Saga na Quarentena, do Rio de Janeiro, a única que conta com a presença de um homem em cena. Desde a edição de 2012, foi aberto um recorte para que a família circense pudesse estar inserida no festival, no espaço denominado Circo de Família. Nesse contexto, são convidadas mulheres que atuam com seus parceiros e que tenham na proposta dramatúrgica o viés da equidade de gênero.