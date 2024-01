Mãe descobre troca de bebês 10 anos depois e famílias serão indenizadas

Hoje com 17 anos, os meninos que foram trocados decidiram seguir vivendo com as famílias afetivas. Saiba mais sobre o caso

No exame, a família descobriu que o menino tinha um tipo sanguíneo incompatível com a mãe e o pai. A família buscou um advogado e deu entrada em uma ação na Promotoria de Justiça de Cabedelo. A investigação durou três anos.

O município de Cabedelo foi condenado a indenizar as duas famílias por danos morais após ser constatada a troca das crianças. Inicialmente, as famílias pediram uma indenização de R$ 100 mil para cada uma.

As mães, sem terem tido contato visual bem definido com os bebês, não perceberam a troca.

A decisão foi mantida pela Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, nessa quarta-feira (6/12). O relator do processo, o desembargador João Alves da Silva, defendeu que a troca de bebês na maternidade é causadora de danos morais.



Bebês trocados após o parto vivem com as famílias afetivas

Hoje os dois meninos que foram trocados têm 17 anos. Ambos continuam vivendo com as suas respectivas famílias afetivas.

"Até hoje as crianças têm dificuldade de relacionamento com os pais biológicos e cada criança permanece vivendo com suas famílias afetivas", afirma o advogado Rodrigo Clemente. "Depois de 17 anos vivendo com as famílias afetivas, é natural que cada um queira permanecer onde está afetivamente."