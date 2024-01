Legados e desafios: 75 anos da Declaração dos Direitos Humanos

Foto de apoio ilustrativo: crianças estão entre aqueles que fazem parte dos grupos considerados vulneráveis Crédito: Agência Brasil

Era 10 de dezembro de 1948 quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi constituída, firmando um compromisso, a nível global, com pilares fundamentais à manutenção da sociedade. Completando 75 anos neste domingo, 10, documento ainda enfrenta desafios, como o autoritarismo que tem colocado o mundo, incluindo o Brasil, em constante retrocesso quanto aos princípios humanos.

Carta foi promulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU) após o fim da Segunda Guerra Mundial e surgiu como resposta aos crimes contra a humanidade realizados no conflito. Quase como uma necessidade iminente de garantir e resguardar a vida e as liberdades fundamentais, após o mundo presenciar um extermínio de pessoas em razão de questões como religião, cor ou sexualidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Documento reúne 30 artigos e foi o primeiro a se comprometer universalmente com os direitos humanos, sendo assinado por diversos países, de culturas distintas, incluindo o Brasil. Por meio do ato, nações se comprometeram a "promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observância desses direitos e liberdades".

Conforme Patrícia Oliveira, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Ceará (OAB-CE), a declaração é o documento "mais traduzido do qual se tem notícias no mundo". "Ela (declaração) traz o mínimo ético político sob uma visão do que é o básico (...) A ideia de direitos humanos deveria ser a ideia do mínimo, mas hoje é como se fosse ainda uma utopia para grande parte da população mundial. Falar dos direitos humanos é falar os direitos em inúmeras dimensões", destaca. Crianças pretas são maioria das mortas durante trabalho infantil no Brasil; LEIA

Segundo ONU, a Declaração dos Direitos Humanos é dividida em seis principais fatores, sendo eles: 1 – Universalidade e inalienabilidade: todas as pessoas em todo o mundo têm direito a eles (direitos humanos). Ninguém pode voluntariamente desistir deles. Nem outros podem tirá-los dele ou dela. 2 – Indivisibilidade: direitos humanos são indivisíveis. Não existe um direito “menor”. Não há hierarquia de direitos humanos.

3 – Interdependência e inter-relação: a realização de um direito muitas vezes depende, no todo ou em parte, da realização de outros. 4 – Igualdade e não discriminação: todos os indivíduos são iguais como seres humanos e em virtude da inerente dignidade de cada pessoa humana. Todos os seres humanos têm direito a seus direitos humanos sem discriminação de qualquer tipo. 5 – Participação e inclusão: cada pessoa e todos os povos têm direito à participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento civil, político, econômico, social e cultural, por meio do qual os direitos humanos e as liberdades fundamentais podem ser realizados.