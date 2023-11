Passageiros e motorista de um ônibus impedem tentativa de estupro em SP

Suspeito abordou a mulher enquanto ela andava na rua. Motorista do ônibus teria notado a atitude suspeita

De acordo com informações do g1 São Paulo, câmeras de segurança gravaram o momento em que a mulher, de 39 anos, estava caminhando em uma calçada na rua Dom Vilares quando foi abordada por um homem de camiseta vermelha.

Os passageiros e o motorista de um ônibus salvaram uma mulher de uma tentativa de estupro no bairro Vila das Mercês, na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu no último dia 23 de outubro.

O suspeito estava com um objeto em mãos e segurou a mulher pela cintura, forçando a vítima a acompanhá-lo.

As imagens também mostram o momento em que um ônibus se aproxima da vítima e do agressor e para em uma esquina. Alguns passageiros e o motorista desceram do veículo e conseguiram impedir que os dois continuassem andando.

Os passageiros conseguiram levar a vítima em segurança até o ônibus, e um dos homens que desceu do veículo chega a empurrar e discutir com o suspeito.

Ainda segundo o g1, a SPTrans repudiou o caso e informou, por nota, que o motorista dirigia o ônibus da linha 574J/10 Metrô Conceição - Term. VI. Carrão quando viu a vítima sendo abordada por um homem com atitude suspeita.

O caso foi registrado no 26º DP como tentativa de estupro, e as investigações buscam identificar e localizar o homem.