Mulher morre em voo de avião e corpo passa horas no assento; entenda

Azul Linhas Aéreas confirmou que a morte aconteceu quando o voo estava em curso, no ar, entre a Flórida e Belo Horizonte; entenda o que aconteceu

Em um voo com destino ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, na Região Metropolitana de Confins, uma mulher morreu após passar mal. O corpo ficou por horas no assento até o pouso em território brasileiro.

De acordo com a empresa que administra o aeroporto, BHAirport, o voo AD8733, da Azul Linhas Aéreas, saiu de Fort Lauderdale, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, por volta de 21 horas no horário local. A aeronave pousou em Minas Gerais, às 8 horas desta terça.

