Redação do Enem aborda mulheres e invisibilidade do trabalho de cuidar

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano é: "Desafios para o o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".

A informação foi divulgada neste domingo (5) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).