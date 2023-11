Mulher denuncia agressão de esposa de médico durante exame ginecológico

No vídeo compartilhado pela paciente, identificada como Amanda Oliveira, uma mulher entra no consultório, pede para ela se vestir e ir embora. Em seguida, a vítima se recusa, e as agressões começam.

Uma mulher, de 20 anos, denuncia ter sido agredida pela esposa de um médico durante um exame ginecológico, em Recife, Pernambuco. A situação, de acordo com a vítima, aconteceu na manhã dessa segunda-feira, 30, e foi filmada por ela. A Polícia investiga o caso.

Amanda iria realizar uma ultrassonografia vaginal. Estavam no consultório o médico, uma auxiliar e a acusada.

"Eu fui pela primeira vez e teria que repetir esse exame depois de 15 dias. A primeira vez foi super tranquila. Ele [o médico] me deixou à vontade e a auxiliar dele também estava lá a todo momento”, disse Amanda ao g1 Pernambuco.

“Da segunda vez, quando eu cheguei lá, estavam os três. Ele, a auxiliar e a mulher que é esposa dele, que se diz ser médica também”, continua.

O constrangimento, de acordo com Amanda, começou quando ela foi tirar a roupa. “Ela falou que era para eu ir de saia, que eu não tinha modos. Ela me deu um jaleco, porque lá não tem bata, [dizendo que era] 'para me preservar'".

Amanda afirma que chegou a pedir que a acusada saísse da sala, mas ela teria se recusado. "Quando ele [médico] foi colocar o transdutor dentro de mim, ela puxou com toda força do mundo, sem consentimento. Foi aí que eu comecei a filmar, pelo fato de ela ter tocado em mim."

"Me senti muito mal, muito constrangida. Fiquei muito nervosa, porque eu cheguei e fiz o que tinha que ser feito. Não tirei graça com ninguém, não me dirigi a ele. Só dei boa tarde, mostrei o comprovante que eu paguei e nada mais que isso. Até então, para mim, ela era uma médica qualquer", adiciona.