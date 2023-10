Ex-senador Telmário Mota é suspeito de envolvimento no assassinato da mãe da própria filha

De acordo com informações do g1 Roraima, a adolescente de 17 anos afirmou que o pai a assediou no Dia dos Pais. O caso foi registrado na Polícia Civil como estupro de vulnerável, e, na época, o ex-senador negou as acusações e alegou “perseguição política”.

Em setembro deste ano, a mãe da adolescente foi morta com um tiro na cabeça quando saía de casa para trabalhar, na Zona Oeste de Boa Vista.

Ainda segundo o g1, a Polícia Civil cumpre, nesta manhã, três mandados de prisão e sete de busca e apreensão. Os agentes tentam localizar o ex-senador que, segundo informações preliminares, estaria em Brasília.

Além de Telmário Mota, a operação da Polícia busca prender outros suspeitos de envolvimento no assassinato: um sobrinho do ex-senador, identificado como Harrison Nei Correa Mota, e um dos executores, Leandro Luz da Conceição.

Informações obtidas pela Rede Amazônica apontam que o assassinato de Antônia partiu de uma reunião na fazenda Caçada Real.

Além disso, a moto utilizada no dia do crime teria sido comprada pelo sobrinho do ex-senador. O veículo estava no nome de outra pessoa e com a documentação irregular.