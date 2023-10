Danilo Miranda, diretor do Sesc São Paulo, morre aos 80 anos

Diretor do Sesc São Paulo por quatro décadas, Miranda estava internado desde o começo do mês. Conheça a história de Danilo Miranda

Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo, morreu aos 80 anos nesse domingo, 29. O sociólogo, filósofo e ex-seminarista estava internado desde o começo de outubro. A causa da morte não foi revelada.

O corpo do sociólogo, filósofo e ex-seminarista está sendo velado no teatro do Sesc Pompeia, na Zona Oeste da capital paulista, na manhã desta segunda-feira, 30. O velório começou restrito à família, às 8h, e foi aberto às 10h para o público em geral. Às 17h, ele será cremado no Cemitério Horto da Paz.