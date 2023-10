Brasileiro é preso com drogas em aeroporto da Turquia; PF diz que prisão é injusta

O líbio com cidadania brasileira Ahmed Hasan, de 37 anos, que havia saído do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foi preso após duas malas com 43 kg de cocaína, etiquetadas com o nome da esposa dele, serem apreendidas no aeroporto de Istambul, na Turquia. De acordo com investigações da Polícia Federal (PF), o Líbio é inocente e teve as malas trocadas. Ele será julgado no dia 30 de novembro.

Hasan viajou com a esposa, Malak, e o filho para a Turquia em outubro do ano passado e, de lá, foram à Líbia. "Nós pegamos toda a nossa bagagem, nossos passaportes foram carimbados e entramos normalmente. Nada aconteceu", disse em entrevista a TV Globo.