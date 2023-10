Mulher é presa por furto e injúria racial em Niterói; veja vídeo

Uma mulher foi presa suspeita de injúria racial e furto, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na tarde de sábado, 21.

Luciana Alves Marcolino foi flagrada xingando o segurança de uma loja, localizada no Centro da cidade. O segurança abordou a mulher após vê-la furtando um carregador de celular do estabelecimento. As informações são do G1.

No vídeo, Luciana fala: “Toda vez que eu sou constrangida, é macaco, macaco. Filma! É macaco. Vai voltar para senzala porque fecha com os brancos.”