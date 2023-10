Mais nove armas furtadas do Arsenal do Exército são recuperadas; trio suspeito responde a inquérito

As armas furtadas são metralhadoras que faziam parte do Arsenal de Guerra de São Paulo; suspeitos do furto estão respondendo a inquérito policial

A Polícia Civil de São Paulo encontrou, na madrugada deste sábado, 21, nove metralhadoras do Exército Brasileiro, que haviam sido furtadas do do Comando Militar do Sudeste, em Barueri. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, as armas estavam em São Roque, no interior paulista, na estrada municipal Emil Scaff. Ao chegar no local, a polícia teria sido recebida a tiros por dois homens, que conseguiram escapar por uma região de mata. Os tiros atingiram apenas a viatura, informou a secretaria.

Um trio de militares suspeitos de participar do furto das 21 metralhadoras no Arsenal de Guerra de São Paulo (AGSP), em Barueti, na região metropolitana de São Paulo, foi identificado. Eles estariam trabalhando como plantonistas no feriado do dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. As informações são do portal de notícias Folha de S. Paulo.

A localização das armas é resultado de investigações conduzidas pelos policiais civis. Eles fizeram um mapeamento das atividades de suspeitos de integrar organizações criminosas e identificaram o local onde estava sendo feito o transporte dos armamentos. A secretaria informou que as investigações apuraram, também, que as armas seriam repassadas a outros criminosos.