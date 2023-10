Juiz é morto a tiros dentro do próprio carro, em Recife

Juiz de direito Paulo Torres Pereira da Silva, da 21ª Vara Cível da Capital, foi assassinado na noite desta quinta-feira, 19 Crédito: Reprodução/redes sociais

O juiz de direito Paulo Torres Pereira da Silva, titular da 21ª Vara Cível da Capital, foi assassinado a tiros, na noite dessa quinta-feira, 19, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O crime ocorreu por volta das 20h10. O magistrado, de 69 anos, dirigia o seu veículo, modelo WR-V, na Rua Maria Digna Gameiro, quando foi surpreendido por criminosos que chegaram atirando em um Ônix vermelho e, após os disparos, fugiram. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Jaboatão chegou a ir ao local, mas o juiz do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) já estava morto.

Polícia do Rio recupera 8 de 21 armas furtadas do Exército em Barueri Paulo Torres Pereira da Silva estava na magistratura há mais de três décadas. Em nota, o TJPE lamentou a morte trágica do magistrado e que vai contribuir com as autoridades policiais para elucidar o crime, além de responsabilizar os criminosos. Confira o comunicado do TJPE

"Com profundo pesar, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informa que o juiz de direito da 21ª Vara Cível da Capital, Paulo Torres Pereira da Silva, foi assassinado na noite desta quinta-feira (19/10), em Jaboatão dos Guararapes. Conhecido como Paulão, o magistrado era muito querido por todos que fazem o Judiciário pernambucano. Tinha 69 anos e era juiz há quase 34 anos. Em várias oportunidades, atuou como desembargador substituto. O Tribunal está entrando em contato com as autoridades policiais de Pernambuco e prestará todo o apoio necessário para o rápido esclarecimento do crime e a responsabilização dos culpados.

Que Deus conforte os corações de familiares, parentes e amigos." Nota da Associação dos Magistrados "Com imenso pesar, a Associação dos Magistrados de Pernambuco (AMEPE) tomou conhecimento do assassinato do juiz Paulo Torres Pereira da Silva, na noite desta quinta-feira (19). A Diretoria da entidade presta a sua solidariedade a todos os familiares e amigos, e também manifesta repúdio e indignação à violência que culminou na morte do magistrado. A AMEPE está acompanhando o caso junto às autoridades competentes e espera uma investigação célere sobre as circunstâncias que ocasionaram a morte do magistrado, com a punição dos responsáveis com o rigor da lei."