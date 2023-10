Homem agride a irmã de Cristiano Zanin, ministro do STF, e cães da família

A mulher é Caroline Zanin, advogada, que estava passeando com seus cachorros, quando foi agredida com chutes

As imagens registradas pela câmera do condomínio mostram que as agressões se deram pouco antes das 18h, quando Caroline voltava de um passeio com seus dois cachorros, Apolo e Catarina. A advogada afirmou que, "Quando eu estava entrando no prédio ele me disse: 'vou chutar você e os cachorros'".

Caroline Zanin Martins, advogada de 43 anos e irmã do ministro Cristiano Zanin , do Supremo Tribunal Federal (STF), registrou no início da noite da segunda-feira, 16, um boletim de ocorrência (BO) após um pedestre chutar suas pernas e seus cachorros em frente ao prédio em que ela reside, na Rua Desembargador do Vale, em Perdizes, bairro da zona oeste de São Paulo.

Motivação Política

O caso foi registrado como lesão corporal e abuso de animais na 23ª Delegacia de Polícia de Perdizes. A vítima foi orientada quanto ao prazo para representação criminal. A principal linha da equipe de investigação, que está trabalhando com o caso, é que o homem tenha se irritado com o latido dos cachorros e que não soubesse que a Caroline era irmã do ministro.

Segundo o boletim de ocorrência, os cachorros tiveram ferimentos, e a irmã do Zanin teve hematomas em suas pernas. Caroline narrou ter gritado para que o segurança do condomínio a ajudasse, mas ele "demorou e não teve tempo suficiente para evitar as agressões".

No vídeo das câmeras de segurança, é possível ver Caroline interfonando para entrar no prédio, com dois cachorros presos. Os cães então começam a latir para o homem, instante em que a irmã do Zanin encurta a coleira para mantê-los longe do homem que passava pela calçada.

Nesse momento, o agressor se aproxima dos animais e começa a chutá-los. Mesmo quando Caroline se afasta e puxa os cachorros para perto de si, o homem segue avançado, chegando próximo do portão do prédio. Os chutes seguiram inclusive após Caroline gesticular e chamar o segurança que também estava na calçada.

