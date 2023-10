Vídeo: cliente chama frentista de "macaco" e "nordestino dos infernos" no PR

Segundo o delegado responsável pelo caso, o homem que proferiu as ofensas já foi identificado e prestará depoimento

Crédito: Reprodução/@Erickllimma via twitter

Um homem foi flagrado durante a noite da última sexta-feira, 14, proferindo falas racistas e xenofóbicas contra o frentista de um posto de combustíveis, no bairro Boqueirão, em Curitiba, capital do Paraná. Uma gravação feita por outra pessoa que estava no estabelecimento capturou os momentos em que o cliente chama o trabalhador de "neguinho", “macaco” e “nordestino dos infernos”.

O autor das ofensas ainda se identifica como empresário e desdenha do salário da vítima, dizendo “eu pago três vezes mais só pra estar aqui te xingando”. Ao perceber que estava sendo filmado, o homem prossegue com os ataques e diz para o frentista voltar ao Nordeste “para comer cacto”.