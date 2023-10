Vídeo: Explosão atinge posto de combustíveis em São Paulo

Uma explosão em um posto de combustíveis foi registrada, na manhã desta sexta, 13, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, na Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso. As informações foram publicadas pelo G1.

Imagens das câmeras de segurança do posto mostram o momento em que a explosão acontece e a movimentação rápida das pessoas que estavam no local, assustadas com o barulho.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pelo estabelecimento, um homem de 35 anos abastecia o veículo quando o cilindro de Gás Natural Veicular (GNV) explodiu. O impacto danificou o carro e partes do posto de combustível.