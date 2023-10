Sesi Lab estreia no Brasil conceito de programação noturna em museu

Quando falamos em museu, pode nos vir à mente uma programação diurna, com crianças ou não, a depender do tipo de exposição. Ainda mais se for um equipamento de ciências, onde nossas memórias da infância são afloradas. Mas o Sesi Lab, localizado em Brasília, estreou no País um conceito de noite no museu para nós, os adultos.

Diferente daquele filme protagonizado por Ben Stiller ("Night at The Museum", 2006), o Night Lab passa longe de qualquer maldição egípcia. Uma programação voltada ao público maduro neste mês de outubro teve sessão de observação do céu com telescópios, apresentação musical, oficinas criativas e a chamada conversa poética com o astrofísico Alan Alves Brito. Sem falar nos estandes de comida e bebida (alcoólica para os maiores de 18 anos!), um outro atrativo para a socialização deste público.

Uma noite no museu: de onde vem o conceito?

A ideia de abrir à noite é inspirada no programa "after dark" do Exploratorium, museu de ciência e tecnologia de São Francisco, na Califórnia. Gerente de programação cultural do Sesi Lab, Agnes Mileris explica que foram feitas adaptações e, sempre na primeira quinta-feira do mês, o Night Lab tem uma edição com tema novo para dialogar com esse público, até então, não usual.