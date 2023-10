MPPE pede investigação de policial que pediu adolescente em casamento em frente a colégio

Um policial militar pediu em casamento uma jovem de 15 anos em frente a porta de um colégio municipal de Toritama, no Agreste de Pernambuco. Vídeo foi compartilhado nas redes sociais nesta semana e, depois da recepercussão, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) pediu investigação do caso.



No registro, o agente, fardado, ajoelha-sesegurando um buquê de flores e a aliança a uma discente do 9° ano do ensino fundamental enquanto alunos e membros da corporação observam ao redor.



Ao O POVO, a PM de Pernambuco confirmou a veracidade do vídeo e informou que o comandante do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), o qual o policial militar é lotado, abriu um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) a fim de apurar as circunstâncias do fato.