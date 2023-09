Cliente e funcionário brigam em shopping no Rio Grande do Norte

Um cliente de uma loja de telefonia móvel localizada no Partage Norte Shopping, em Natal (RN), deu um soco no peito do gerente do estabelecimento durante uma discussão, nessa segunda-feira, 25. O funcionário revidou a ação com um soco no rosto do homem.

O registro, divulgado pelo perfil SOS Policial no Instagram, mostra o cliente mandando chamar a Polícia e questionando o gerente, identificado como Marcos, da revendedora da operadora Vivo, se o chip dele não poderia ser resgatado.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Marcos, por sua vez, aponta que não realizaria o procedimento porque o homem chegou ao estabelecimento de forma agressiva. O cliente rebate dizendo que foi informado de que o resgate não seria feito porque mudou de empresa. O funcionário esclarece que o problema deveria ser explicado com educação.