Prêmio Rádio MEC celebra diversidade musical e comunicação pública

O centenário da primeira rádio brasileira foi festejado nessa segunda-feira (25), em noite que celebrou a música e a comunicação pública com o Prêmio. Foram anunciados os selecionados em 12 categorias destinadas a valorizar a diversidade da produção musical do país, sendo escolhidas pelo júri a melhor composição e os melhores intérpretes de música clássica, instrumental, infantil e popular brasileira. Além disso, a votação popular consagrou uma composição em cada um desses gêneros.

A premiação ocorreu na Sala Cecília Meireles, na Lapa, e foi transmitida ao vivo pela Rádio MEC AM 800 quilohertz, Rádio MEC FM Rio de Janeiro (99,3) e Rádio MEC FM Brasília e Belo Horizonte (87,1), além do aplicativo Rádios EBC .

Funcionária da EBC , Débora Bitencourt trabalhou na organização da premiação e foi pega de surpresa com um prêmio para ela própria. “Estou muito feliz, surpreendida de poder estar aqui representando os colegas que acreditam na comunicação pública e no trabalho da Rádio MEC e da EBC . Esse prêmio é de todos nós”.

“Passou aqui uma variedade de estilos musicais, do clássico ao popular”, disse. “Quando você ouve música, você abre a sua cabeça. E a Rádio MEC ajudou e ajuda a abrir a cabeça do brasileiro. 100 anos de festa! Rádio MEC ! A vida é uma festa e a festa é nossa. Salve a música e salve a cultura brasileira, que dia a dia, mês a mês, hora a hora, está no ar por meio da MEC AM e FM ”.

O gerente executivo de rádios da EBC , Thiago Regotto, afirmou que a abrangência do prêmio, do clássico ao popular, e do instrumental ao infantil, busca ir além dos rótulos do que significa a música brasileira. Com inscrições livres e votação popular, o prêmio também se propõe uma exaltação democrática da produção musical do país. Para o ano que vem, ele antecipa que os planos são de ampliar ainda mais as categorias.

“É fundamental que a gente faça esse prêmio, faça na Sala Cecília Meireles, possa promover novos compositores e novas pessoas, e estimular essas pessoas para que continuem trabalhando e acreditando no que estão fazendo. É muito relevante o que a música brasileira produz há décadas, e é muito importante que a gente possa contribuir com essa produção artística tão plural e fenomenal”.

Música Clássica

A composição Novos tempos, de Vitor Marques, foi a escolhida por 21 mil votantes como a melhor música clássica. Escrita durante a pandemia, a composição busca elementos de esperança e tem inspiração no compositor português Luís de Freitas Branco, conta Vitor, de 26 anos.

“Eu me inscrevi em 2021, me inscrevi em 2022 e sempre acabava derrapando em algumas etapas. Neste ano, acho que foquei mais no processo, sem olhar tanto para o prêmio, e funcionou melhor. Fico muito feliz em receber esse prêmio”, festejou.

O prêmio do júri na categoria música clássica foi para a composição Em um certo dia de junho, de Ivanov Basso; e para o intérprete Newton Schner Júnior, com Passeggiata di domenica.

Música Instrumental

Escolhida com quase 23 mil votos, a composição Mirante, de Roberto Barata, foi eleita a melhor música instrumental pelo público. Barata já gravou com artistas como Márcio Montarroyos, Zezé Motta, Leny Andrade, Os Cariocas, João Palma, entre outros..

A escolha do júri nessa categoria premiou a composição Artemis, do saxofonista francês Jerome Charlemagne; e o Grupo Sextante, de Paraty, pela interpretação dessa mesma canção. A música foi inspirada nas cirandas da cidade do litoral sul fluminense e gravada em uma apresentação ao vivo.

Música Infantil

Mais de 12 mil votos deram o prêmio de melhor canção infantil a A África de dentro da gente, que explora a herança africana do português falado no Brasil, com palavras importadas de diferentes idiomas do outro lado do Atlântico. A canção faz parte do repertório da Ossobanda e é assinada por Tereza Saci e Erickson Freitas.

A música também agradou ao júri, e tanto a composição quanto a interpretação da Ossobanda foram premiadas. Para Tereza Saci, fazer música para crianças é não menosprezar a inteligência delas.

“A criança é um ser íntegro, inteiro e ela traz pra gente tanta plenitude. Por que a gente vai devolver uma coisa menor do que ela nos dá? Não tem por que menosprezar. A gente acha que pra falar com criança tem que fazer vozinha, e criança não gosta de vozinha e barulhinhos quaisquer. Criança é inteligente e gosta de música boa”.

Canção

Na categoria Música Popular Brasileira, o público deu 17 mil votos e garantiu a vitória de Coisa Boa, de Luiza Pacheco, cantora da cidade de Cabo Frio. Sua performance ao lado do paulista Rafael Valverde também conquistou os jurados, que escolheram a interpretação a melhor da categoria.

Já o prêmio de melhor composição do júri foi para Lambe-Lambe, de Beto Márcio. Beto nasceu em Salvador, já deu aula de violão e criou jingles publicitários e trilhas sonoras para o teatro.

Instituições parceiras

Instituições parceiras da Rádio MEC ao longo de sua história também foram homenageadas durante a premiação: o Theatro Municipal, a Sala Cecília Meireles, a Sociedade Brasileira de Psicologia no Rio de Janeiro e a Fundação Nacional das Artes (Funarte).

A diretora do Theatro Municipal, Clara Paulino, representou a casa de espetáculos; o diretor da Sala Cecília Meireles, Aldo Mussi, recebeu a honraria representando a sala que sediou o evento e inúmeros concertos realizados pela Rádio MEC; a psicanalista Magda Costa subiu ao palco para a condecoração da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, que produz o programa Perguntar e Pensar há mais de dez anos na Rádio MEC; e a diretora da Funarte, Eulícia Esteves, representou a instituição, promotora das mais variadas formas de expressão da cultura brasileira.