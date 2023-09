Hoje é dia traz o Dia Nacional da Radiofusão, saúde e direitos humanos

Nascimento da atriz e dubladora paulista Nícia Soares (95 anos)

Nascimento da cantora, compositora e folclorista maranhense Maria de Lourdes Argollo Oliver, a Dilu Melo (110 anos)

Nascimento do compositor francês Jean-Philippe Rameau (340 anos) - um dos maiores compositores do período Barroco-Rococó. Na França, porém, é tido como a maior expressão do Classicismo musical

Dia Nacional da Radiodifusão - comemorado extraoficialmente por brasileiros, para marcar a data do nascimento do Médico legista, professor, antropólogo, etnólogo, ensaísta e pioneiro do Rádio brasileiro, Roquette-Pinto, nascido em 25 de setembro de 1884, e que é considerado o "Pai da radiodifusão" no Brasil

Dia Nacional do Trânsito