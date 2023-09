Homem tortura mulher e mata duas crianças com golpes de martelo no Rio de Janeiro

A mulher conseguiu escapar e levou os corpos das crianças até o portão. As três foram socorridas por vizinhos, que chamaram a polícia. As meninas não resistiram aos ferimentos

Um homem matou duas crianças de 5 e 4 anos de idade na noite dessa sexta-feira, 22, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Conforme a polícia, as duas meninas foram mortas com golpes de martelo. Uma mulher, mãe da vítima mais nova, foi torturada.

O suspeito era pai da garota mais velha e estava separado da mãe da menina há um mês. A polícia não divulgou o nome do suspeito para não atrapalhar as investigações. As informações são do g1 Rio de Janeiro.

Natasha Maria Silva Gonçalves de Albuquerque levou a sobrinha para ver o pai na tarde de sexta. Ela estava acompanhada da filha, de 4 anos.