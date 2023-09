Exame confirma DNA de dentista acusado de estupro no DF

Com 13 mil seguidores em seu Intagram, Gustavo Najjar era famoso no meio estético Crédito: Reprodução/ Instagram @drgustavonajjar

Um dentista de 37 anos foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) no último dia 12 de setembro após acusação de uma paciente. Até o momento, outras sete mulheres prestaram queixa contra Gustavo Najjar, que atendia no Centro de Brasília. Neste sábado, 23, exame confirmou que o DNA encontrado na vítima era do dentista. O laudo elaborado pelo Instituto de Médico Legal (IML) também atestou a presença de espermatozoides em material biológico colhido da vítima; o mesmo material foi encontrado em peças de roupa da mulher. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As duas amostras haviam sido encaminhadas ao Instituto de Pesquisa e DNA Forense para serem confrontadas com material genético do suspeito.

Clique aqui para seguir o novo canal do O POVO no WhatsApp Dentista influencer é preso acusado de estupro Gustavo era famoso no meio estético, na área de harmonização facial. Em seu Instagram, somava pouco mais de 13 mil seguidores e compartilhava o resultado de seus pacientes. Nas suas redes sociais, afirmou que já havia feito cerca de 11 mil atendimentos e oferecia cursos de harmonização e estética facial. Logo após a prisão, o dentista desativou as redes sociais. Professor morre uma semana após procedimento odontológico em Fortaleza; VEJA Primeira acusação contra dentista no DF

Uma influencer de Brasília foi a primeira a prestar queixa contra Gustavo. A jovem relatou que o dentista entrou em contato via rede social com uma proposta para ela se tornar paciente-modelo.

No depoimento da vítima, ela relatou que a consulta foi agendada em horário por volta das 17 horas, quando só havia o dentista no consultório. No local, após a vítima contar que realizou algumas cirurgias estéticas, Gustavo teria pedido para que ela retirasse a vestimenta, alegando que precisaria fazer uma avaliação. A moça relatou que concordou em mostrar seus procedimentos. No entanto, o acusado, quando estava analisando os glúteos da paciente, teria dito que precisava “testar a sua sensibilidade” e lhe deu um tapa. A vítima afirmou que queria ir embora. Naquele momento, o dentista a agarrou e a forçou a manter relação sexual, conforme a denúncia.