Agência Nacional de Mineração vai contratar 27 especialistas

A Agência Nacional de Mineração (ANM) foi autorizada – nesta quinta-feira (21) - a nomear 27 especialistas em recursos naturais, aprovados em recente concurso público. A medida está publicada no Diário Oficial da União

São profissionais aprovados no cadastro reserva do processo seletivo realizado em 2022 para o cargo de nível superior, voltado a pessoas com formação em geologia e engenharia, conforme previsto no edital do concurso.