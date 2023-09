Caixa d'água de supermercado de bairro nobre desaba no Recife; veja vídeo

No momento em que a estrutura gigante caiu, houve medo e gritaria. Por sorte, o acidente não deixou vítimas, mas o reservatório caiu espalhando um volume grande de água para todos os lados, derrubando árvore, destruindo um muro e atingindo quatro carros que estavam na garagem do prédio. Um deles era um fusca verde 1976, de um colecionador.

Moradores do Edifício Olimpíadas, no Parnamirim, bairro nobre do Recife, tomaram um susto na manhã deste domingo, 17, com o desabamento de um reservatório de água da loja do supermercado do Pão de Açúcar, vizinha ao prédio.

Por meio de nota, a assessoria de comunicação do Pão de Açúcar lamentou o ocorrido, garantiu que está entrando em contato com os moradores que tiveram prejuízo e que está colaborando com a perícia para descobrir as causas do acidente.

Caixa d'água de supermercado desaba em Recife: veja vídeo do momento

Em relação à ocorrência na manhã deste domingo em sua unidade no Parnamirim, o Pão de Açúcar lamenta o fato e ressalta que, felizmente, não houve feridos. A rede informa que está cooperando com as autoridades e órgãos competentes para auxiliar no trabalho de perícia que vão determinar as causas do acidente", diz a nota da empresa.

A rede varejista também se posicionou sobre os prejuízos. "Em relação aos veículos danificados que estavam estacionados no condomínio vizinho a loja, o Pão de Açúcar já está em contato com os proprietários dos veículos e com a sindicância do edifício para prestar o atendimento necessário àqueles que sofreram algum prejuízo", complementa

JC, via Rede Nordeste