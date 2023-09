PM atira e mata cachorro no Espírito Santo: "Ele precisa pagar pelo que fez"

“Ele continuou com a arma apontada na nossa direção, nos intimidando, correndo um grande risco de atirar novamente, tanto que meu primeiro ato foi tirar as crianças dali.”

“Todos imploraram, mas as crianças foram as que mais pediram pelo amor de Deus pra ele não fazer nada, para não atirar”, lembra Iasmim Lima, irmã de Iuly, ao UOL.

Um Golden Retriever foi baleado e morto por um subtenente da Polícia Militar de Minas Gerais nesse sábado, 9, em Guarapari, no interior do Espírito Santo. Conforme relatos, o cachorro teria pulado no policial que, assustado, disparou três vezes contra o pet. O animal, apelidado de "Churros", pertence à família da influenciadora fitness Iuly Lima.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Anderson Carlos Teixeira, de 52 anos, foi o policial responsável pela morte do cachorro. Ele está aposentado e atuava na cidade de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte.

“Eu quero [que] a justiça seja feita. Infelizmente, não tem como trazer o Churros de volta, por causa do ato inconsequente, da falta de responsabilidade dele, portando uma arma sem o menor psicológico pra isso, pela frieza e rápida atitude que teve”, adiciona Iasmim. “Ele deixou as crianças com o emocional super abalado, com medo, tristes e desoladas com a falta do nosso bebezão, que era a alegria da casa. Ele precisa pagar pelo que fez.”