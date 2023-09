Policial aposentado é morto enquanto varria frente de casa no litoral paulista

De acordo com imagens de câmeras de segurança da rua, Gerson Antunes Lima, de 55 anos, varria a frente de uma casa quando dois homens em uma moto chegaram. Um dos motociclistas desce do veículo e começa a disparar contra Gerson, que não teve tempo de se defender.

Um sargento aposentado da Polícia Militar de São Paulo foi morto a tiros na tarde desse sábado, 9, enquanto varria a frente de uma casa. O fato aconteceu em São Vicente, litoral paulista. As informações são do portal g1 São Paulo.

As imagens mostram quando o ex-policial é atingido pelo primeiro disparo, se agacha e cai na calçada. O criminoso se aproxima da vítima e continua atirando. Para tentar se proteger, Gerson tenta se esconder atrás de um poste, mas não consegue. Ele acaba sendo baleado, pelo menos, por mais três disparos.



Nesse instante, outra moto, também com dois homens, chega à cena do crime. Um dos ocupantes da segunda moto desce e confere se o policial estava ferido. Em seguida, os dois homens, o que atirou e o que chegou depois, fogem em duas motos, com os outros comparsas.



Conforme informações da PM de São Paulo, Gerson Antunes Lima chegou a ser levado ao pronto-socorro do Hospital do Vicentino, no bairro Vila São Jorge, mas acabou não resistindo aos ferimentos, morrendo no local.



A PM de São Paulo informou ainda que Gerson estava inativo da corporação desde 2019 e que a última unidade em que Gerson atuou foi na 1ª Companhia do 45º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).



Segundo a Polícia Militar de São Paulo, Gerson Antunes Lima é o oitavo policial morto na baixada santista em 2023. Desse total, sete dos policiais mortos estavam inativos.



Além disso, outros 12 agentes da PM paulista foram feridos em 2023 na região do litoral. Desses, oito estavam em serviço, três de folga e um inativo.