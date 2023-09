Presidente da Cruz Vermelha Brasileira é afastado por decisão da Justiça

As filiais da Cruz Vermelha Brasileira de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Norte ingressaram ação na Justiça para restabelecer a decisão 028/2023, da Comissão de Ética da CVB, que havia determinado o afastamento temporário de Alencar.

A decisão do juiz foi baseada em atos normativos do estatuto da CVB, que “autoriza à Comissão de Ética a tomada de medidas de urgência em processos de índole administrativa, desde que o objeto ensejador da correspondente instauração possa gerar algum tipo de risco para a imagem da CVB ou do Movimento Internacional de Cruz Vermelha”.



O afastamento de Alencar tem o prazo de 60 dias, e o processo deverá seguir os procedimentos previstos nas normas que o regulamentam, com garantia do contraditório e da ampla defesa.



Dentre as apurações contra Júlio, está a prática de nepotismo. A namorada de Júlio teria tornou-se gerente do escritório da CVB de Brasília. Ela foi exonerada do cargo após pressão interna e, posteriormente, voltou em outro cargo.

O irmão da namorada de Júlio cuida das redes sociais da entidade, conforme informações da Isto É. Já o próprio irmão do presidente é responsável pela área de TI da Cruz Vermelha Brasileira, com atribuições como cuidar dos e-mails corporativos e site da instituição.



Em nota assinada pelo secretário geral da CVB, Lourenço Braga, a organização contesta a informação da demissão dos membros do Conselho de Ética e afirma que Cals, assim como os outros presidentes da Cruz Vermelha, não recebe remuneração pelo cargo.