81% dos brasileiros consideram o Brasil um país racista, diz pesquisa

Em entrevista recente ao podcast Papo Preto - produzido pela a agência Alma Preta em parceria com o Uol Plural -, o coordenador executivo de projetos do Peregum, Márcio Black, explicou o objetivo do trabalho era coletar dados que ajudassem a entender melhor e atualizar sobre as opiniões sobre o debate racial no Brasil.

A pesquisa “Percepções sobre o racismo no Brasil”, do Instituto de Referência Negra Peregum com o Sistema de Educação por uma Transformação Antirrascista (SETA), revelou que 81% dos brasileiros consideram o Brasil um país racista.

A principal conclusão do levantamento, divulgado no final de julho, é que a maioria da população considera o Brasil um país racista, afirma o também cientista político. “Essa marcação é muito importante porque a pergunta não é se existe racismo no Brasil, mas se o Brasil é um país racista", explica.

Mesmo que apenas 11% admitam práticas racistas, ele completa que houve um avanço positivo: “E que mesmo entre as pessoas de direita e conservadoras, as quotas e as políticas afirmativas são vistas de maneira positiva”.

A pesquisa ainda mostra que entre as respostas sobre o que explicaria os motivos das desigualdades para os entrevistados, raça, cor e etnia seriam o principal motivo para 44%. Já 79% concordam que a abordagem policial é baseada na cor da pele, tipo de cabelo e vestimenta - 63% concordam totalmente e 16% parcialmente.

Já 84% concordam que pessoas brancas e negras recebem tratamento diferente da força policial, 71% totalmente e 13% em parte. Contudo, o estudo mostra que apenas 65% dos entrevistados concorda com a criminalização do racismo no Brasil, sendo que 8% desse número é apenas em parte.

