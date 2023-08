4 livros para entender a história do mundo

Composta por quatro volumes, esta coleção sobre História Geral abrange a Antiguidade, a Idade Média, a Moderna e a Contemporânea do Ocidente. Este volume trata da História Antiga, particularmente da Grécia e de Roma. A autora convida os leitores ao exercício de um pensamento que possa nos colocar diante dos problemas que gregos e romanos enfrentaram e configuraram ao longo de sua história.

Obedecendo a uma cronologia, são apresentadas questões que dizem respeito, sobretudo, à partilha do mundo tanto entre gregos quanto entre romanos. Partilha essa compreendida como os diferentes tipos de organização humana enquanto respostas a determinadas circunstâncias históricas.

Livro ‘O Egito Antigo’ (Imagem: Divulgação | Claro Enigma | Editora Disal)

2. O Egito Antigo – Aude Gros de Beler

No fértil vale do rio Nilo, alguns milênios A.C., como viviam os antigos egípcios. Se, com frequência, conhecemos as pirâmides, os nomes de alguns deuses e faraós, ignoramos completamente tudo aquilo que constituía a vida cotidiana, os materiais, as roupas, a alimentação e a educação das crianças.

Por isso, este livro, escrito por uma egiptóloga, revela certos detalhes surpreendentes dessa civilização, como o aprendizado da matemática, as regras de etiqueta à mesa, os códigos de vestimenta e o lazer. Voltando no tempo e navegando do Nilo até o Vale dos Reis, a vida dos egípcios vai se tornar rapidamente familiar a você.