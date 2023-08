Irmãos morrem em decorrência da mesma doença e no mesmo dia na Paraíba

Dois irmãos morreram, no último sábado, 19, em Santa Cruz, no interior da Paraíba, na mesma unidade de saúde (Hospital Regional de Sousa) e em decorrência da mesma doença. Francisco Antunes Sobrinho, 52, e Eduardo Antunes da Silveira, 38, estavam passando por tratamentos contra o câncer.

Francisco foi o primeiro a morrer, às 0h40 de sábado — ele tinha câncer de intestino. Já Eduardo, que apresentava tumores no fígado e no reto, passou mal após saber da notícia do falecimento do irmão — ele deu entrada no mesmo hospital e morreu às 23h do mesmo dia. Os dois fazem tratamento de quimioterapia em João Pessoa e em Fortaleza, respectivamente.

O luto pelos irmãos que morreram no mesmo dia

“Eles eram próximos, tinham uma relação normal de irmãos, eram unidos. Ambos lutavam há mais de dois anos contra a doença. A família ficou arrasada. Ainda estamos, na verdade”, disse, ao UOL, João Antunes Neto, outro irmão das vítimas.