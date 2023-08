Rio de Janeiro será sede do Encontro da Juventude do G20 em 2024

O Rio sediará, nos dias 18 e 19 de novembro do ano que vem, a reunião de cúpula do G20 – o grupo das 20 maiores economias do mundo –, que tem 11 grupos de engajamento que também farão encontros em 2024.

A cidade do Rio de Janeiro foi anunciada como a sede, em 2024, do Encontro da Juventude do G20, conhecido pela sigla Y20. O anúncio foi feito no encerramento do Y20, neste domingo (20), em Varanasi, na Índia. Ainda não há data definida para o encontro.

“Em 2024, o Brasil, o mundo e as gerações se encontram no Rio. A cúpula do Y20 apresentará o Rio às juventudes de todo o mundo”, disse, em nota, o presidente do Comitê Rio G20 da prefeitura carioca, Lucas Padilha.

O Y20 terminou com propostas de políticas públicas voltadas para os jovens dos 20 países-membros do grupo. O documento produzido nos dois dias de encontro será entregue aos líderes das nações, durante o encontro de Cúpula do G20, nos dias 9 e 10 de setembro, em Nova Delhi.

No comunicado, as principais recomendações foram o empoderamento do aprendizado durante toda a vida, o preparo da força de trabalho mundial para os desafios globais, a promoção dos direitos dos trabalhadores e a implementação de financiamento acessível e sustentável.

Neste ano, as linhas de negociação e debates estavam divididas em cinco eixos temáticos: futuro do trabalho: indústria 4.0; inovação e competências do século 21; construção da paz e reconciliação: inaugurando uma era sem guerra; mudanças climáticas e redução do risco de desastres: fazendo da sustentabilidade um modo de vida; futuro compartilhado: juventude em democracia e governança; e saúde, bem-estar e desporto: agenda para a juventude.