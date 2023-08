Durante perseguição policial, ladrão é preso após bater carro em poste

Na Zona Sul de São Paulo, vítima do roubo pula do carro em movimento

Na Zona Sul de São Paulo, câmeras de segurança registraram o desfecho violento de uma perseguição policial. No vídeo, um homem bateu o carro que havia acabado de roubar enquanto fugia de uma viatura da Polícia Militar pelos bairros Vila Andrade e Morumbi na tarde do último domingo, 20.

Conforme informações da PM, tudo começou quando a Força Tática foi acionada por um motociclista que presenciou uma professora, dona do carro, sendo vítima do roubo em um semáforo. A situação aconteceu na região do Campo Limpo, ainda na zona sul da cidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante o assalto, a vítima pulou do carro em movimento após o ladrão tentar com que ela ficasse no veículo. Nas imagens, é possível ver que o suspeito conduzia o veículo em alta velocidade durante a perseguição.