Bolsa Atleta concede benefício a 7.215 esportistas em seis categorias

O Ministério do Esporte divulgou nesta segunda-feira (21) a lista com os 7.215 nomes dos atletas que assinaram o termo de adesão ao Bolsa Atleta e foram contemplados com o benefício para os próximos 12 meses. A relação está publicada em portaria no Diário Oficial da União

Ao todo, foram distribuídos R$ 78.701.750,00, para pagamento das bolsas para as categorias Atleta de Base e Estudantil, que recebem um benefício mensal de R$ 370; Atleta Nacional, com benefício mensal de R$ 925; Atleta Internacional, com bolsa de R$ 1.850 por mês; Atleta Olímpico ou Paralímpico, com bolsa mensal de R$ 3.100 e Atleta Pódio, em que a bolsa paga varia entre R$ 5 mil e R$ 15 mil, mensais.