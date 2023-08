Namorado de médica encontrada dentro de mala é preso em São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) prendeu, no último sábado, 18, Davi Izaque Martins da Silva, de 26 anos. Ele é o principal suspeito pela morte da médica Thallita da Cruz Fernandes, de 28 anos, que foi encontrada dentro de uma mala. As informações são do portal Metrópoles.



Morta com 30 facadas, o corpo de Thallita foi encontrado dentro de uma mala em seu próprio apartamento, em São José do Rio Preto (SP). O mandato de prisão temporária em desfavor de Davi foi expedido pela Justiça após solicitação da Polícia Militar e do Ministério Público de São Paulo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o Metrópoles, as imagens das câmeras de segurança do condomínio onde Thallita morava mostram Davi entrando no local, na noite da última quinta-feira, 17, um dia antes de ela ser encontrada por uma amiga.