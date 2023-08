Equatorianos vão às urnas escolher novo presidente da República

Luisa González, protegida do ex-presidente Rafael Correa, liderava as pesquisas antes do assassinato de Villavicencio com cerca de 30% das intenções de voto. Não foram publicadas novas pesquisas desde então.

González prometeu usar US$ 2,5 bilhões das reservas internacionais para sustentar a economia em dificuldades se for eleita e trazer de volta os programas sociais implementados por Correa -- que já foi condenado por corrupção -- durante seu período de uma década no poder.

"Mão firme contra o crime, contra a violência e contra as gangues criminosas, mas uma mão solidária e de amor ao nosso povo", disse González no comício de quarta-feira, no qual Correa participou remotamente do México. "Vamos assumir o controle do país. É hora de erguer a pátria com dignidade."