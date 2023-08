Jéssica Pereira e Willian Lima faturam ouro em GP de Judô na Croácia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma publicação compartilhada por CBJ (@judocbj) Jéssica Pereira, campeã da última seletiva nacional, arrematou o ouro após venceu com um waza-ari a marroquina Soumiya Iraoui na final dos 52 Kg. O segundo ouro do dia foi arrematado por Willian Lima que derrotou o uzbeque Sardor Nurillaev nas punições (3 a 1), na última luta dos 66kg. O GP de Zagreg reúne 600 atletas de 80 países. A delegação brasileira conta com 24 judocas (13 mulheres e 11 homens). Lima scored the ippon of the day, to earn his place in the final!

O Brasil estreou nesta sexta-feira (18) com duas medalhas de ouro no Grand Prix de Judô de Zagreb (Croácia). A primeira a subir ao pódio foi Jéssica Pereira (categoria até 52 quilos) e depois foi a vez de Willian Lima (66 kg). A competição vai até domingo (20), com transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico do Brasil (veja programação ao final do texto). O Grand Prix de Zagreb distribui até 700 pontos no ranking mundial classificatório para os Jogos de Paris 2024.