Brasil vence Irã em estreia na Copa do Mundo de futebol de cegos

O Brasil estreou com vitória na Copa do Mundo de futebol de cegos masculino, disputada em Birmingham (Inglaterra), como parte dos Jogos Mundiais da Ibsa (sigla em inglês para Federação Internacional de Esportes para Cegos). Nesta quarta-feira (16), o time brasileiro superou o Irã por 1 a 0, em jogo que reeditou a final da Paralimpíada Rio 2016.

A equipe verde e amarela volta a campo na sexta (18), às 14h30 (horário de Brasília), contra Marrocos. No mesmo horário, mas no domingo (20), o adversário será o México. O Brasil está no Grupo D. Os dois primeiros em cada chave - são ao todo quatro grupos - avançam às quartas de final. Campeão, vice e terceiro colocado se garantem na Paralimpíada de Paris, na França, em 2024. Os jogos da Copa do Mundo têm transmissão online ao vivo no canal da Ibsa no YouTube.