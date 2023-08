Igreja Universal é condenada a devolver R$ 204 mil a fiel arrependida

Em nota, a Igreja Universal afirmou que irá recorrer da decisão da Justiça. A Igreja argumenta que os pedidos de oferta são feitos dentro da lei e que "não é possível qualquer tipo de intervenção do Estado -- incluindo o Poder Judiciário -- na relação de um fiel com sua Igreja".

Confira a nota na íntegra:

A Igreja Universal do Reino de Deus irá recorrer da decisão ao STJ, com a absoluta certeza de que a decisão será revertida, fazendo com que a Justiça e a verdade prevaleçam.

A Universal também reforça que faz seus pedidos de oferta de acordo com a lei e dentro do exercício regular do seu direito constitucionalmente assegurado de culto e liturgia. Desta forma, exatamente em razão da liberdade religiosa, não é possível qualquer tipo de intervenção do Estado -- incluindo o Poder Judiciário -- na relação de um fiel com sua Igreja.